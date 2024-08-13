سفير فيتنام فى فيينا يشيد بحكمة القيادة السياسية المصرية لتحقيق الاستقرار

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أشاد السفير ترونج كين سفير فيتنام في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، بحكمة القيادة السياسية في مصر وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد في ظل التحديات والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.



وأعرب السفير كين - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا، بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير في النمسا - عن أمله من خلال موقعه الجديد في وزارة الخارجية الفيتنامية، أن يعمل على دعم العلاقات المصرية الفيتنامية وتنشيط التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين.



وأوضح أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين مصر وفيتنام؛ فكلاهما من الدولة كثيفة السكان؛ التي تكافح من أجل تعزيز التنمية وهما أيضا من المجتمعات المرتبطة بالنهر، والتي لها تاريخ عريق وايضا من المجتمعات التى تحافظ على الأسرة والتقاليد .



وأشار إلى أنه زار مصر عدة مرات واستمتع بالتاريخ العريق في الاقصر واسوان وبالمنتجعات السياحية الرائعة في شرم الشيخ والغردقة وانجذب بشدة إلى الرحلات النيلية وهو سوف يشجع مزيدا من السائحين في فيتنام على القدوم إلى مصر.



وعن فترة عمله بالنمسا، قال السفير إنها كانت فترة جيدة ومثمرة وشهدت تعاونا مع الحكومة النمساوية ومع المنظمات الدولية العاملة في فيينا لخدمة أهداف التنمية المستدامة الدولية