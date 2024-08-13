سرق 24 تليفونا فى أقل من ساعة.. السجن عامين لأشهر سارق هواتف بلندن

كتبت : رباب فتحى

حُكم على أشهر سارق هواتف في لندن، والذي استخدم دراجة كهربائية لسرقة 24 هاتفًا محمولاً فى أقل من ساعة، بالسجن لمدة عامين، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

واستهدف سوني سترينجر، 28 عامًا، الضحايا في جميع أنحاء العاصمة، وسرق من السياح والركاب غير المنتبهين.

واستخدم دراجته الكهربائية عالية الطاقة لمساعدته على الفرار بينما كان يصعد على الأرصفة، ويتجنب المشاة بصعوبة ويصل إلى سرعات 80 كيلو فى الساعة للهروب من الشرطة.

وانطلق سترينجر بسرعة عبر شوارع المدينة المزدحمة متجاوزًا إشارات المرور الحمراء بينما كانت تطارده سيارة دورية للشرطة.

وتم القبض عليه في النهاية عندما استخدم الضباط الذين تتبعوا تحركاته باستخدام كاميرات المراقبة سيارة غير مميزة لإسقاطه من دراجته.

وبدأ سترينجر وشريكه المجهول في تنفيذ جريمتهما في 26 مارس ، حيث قاما بسرقة 24 هاتفاً من أشخاص في مختلف أنحاء العاصمة في أقل من ساعة.

وصفته شرطة مدينة لندن، التي قدمته للعدالة، بأنه "أكثر سارقي الهواتف شهرة في العاصمة".

واتخذ الضباط قرار إسقاطه من على دراجته بعد أن قيَّم الضباط أنه كان على وشك الصعود إلى الرصيف في اتجاه عائلة تدفع عربة أطفال.

وكان سترينجر ينطلق بسرعة على طول شارع تشيبسايد في المدينة نحو بنك إنجلترا، وتجاوز حافلة قبل أن ينحرف نحو الرصيف من أجل التهرب من الشرطة.

لكن السيارة غير المميزة اصطدمت بعجلته الخلفية، مما أدى إلى إنهاء المطاردة بسرعة عالية.

قيادة خطرة

ونزل سترينجر من دراجته وحاول الهرب ولكن تم القبض عليه بسرعة. وعندما اقترب الضباط، ألقى حقيبة تحتوي على 22 هاتفاً محمولاً، بينما تم العثور على هاتفين آخرين في مكان قريب.

وعند مثوله أمام محكمة إيسلورث كراون، اعترف سترينجر بسرقة 24 هاتفًا. وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا بتهمة السرقة، بالإضافة إلى أربعة أشهر أخرى بتهمة القيادة المتهورة.