روسيا: الغواصة فارشافيانكا لديها فرصة كبيرة للانتشار فى سوق السلاح الدولى

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قال مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني في روسيا ديمتري شوجاييف، الاثنين، إن الغواصة الروسية "فارشافيانكا" لديها فرصة كبيرة في الانتشار بسوق السلاح الدولي بسبب قدراتها القتالية وخصائي أدائها.

وأضاف المسئول الروسي -في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "غواصتنا من المشروع 636 لديها كل الفرص لتكون مطلوبة في السوق، مع الأخذ في الاعتبار قدراتها القتالية وخصائص أدائها العامة مقارنة بنظيراتها الأجنبية"، مشيراً إلى أن الاهتمام المتزايد لدول الجنوب العالمي بتعزيز قواتها البحرية يفتح فرصاً جديدة أمام روسيا.

وتابع شوجاييف "نرى أن الدول تستثمر بشكل كبير في توفير أمنها البحري، وتسعى إلى تجهيز قواتها بمعدات ذات تكنولوجيا عالية".