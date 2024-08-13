رفع 30 طن مخلفات صلبة من الشوارع والطرق بمدن الزينية وأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مدن الزينية وأرمنت حملات نظافة وتجميل ورفع المخلفات، نجحت في رفع حوالى 30 طن من المخلفات الصلبة من الشوارع والطرق السريعة، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات وإزالة البناء بدون ترخيص.

ففي مدينة الزينية أعلن العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه أثناء مرور حجازى النحاس نائب رئيس المركز تبين وجود شدة خشبية لأعمدة لسقف الدور الثالث، وفي الحال تم فك الشدة الخشبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وفي السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشي برفع تجمعات القمامة وتفريغ الحاويات والصناديق بقرية العشي بالشارع الرئيسي للقرية، حيث تم رفع 15 طن قمامة وتراكمات بداية من مدخل كوبرى العقربي حتى المعهد الدينى، ومن المعهد الدينى حتى أول نجع الناصرية، ومن أول نجع الناصرية حتى طريق مرشح طيبة ونجع الدار ونجع عبد القادر وشارع الطاحونة.

وفى مدينة أرمنت وبناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بالمرور والمتابعة المستمرة لسير الطرق، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية للتسهيل على المواطنين بالمدن والقرى، ووفقاً لتعليمات علي عثمان أحمد رئيس مركز ومدينة أرمنت، استمرت أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتمهيد الطرق بالوحدة المحلية لقرية الرياينة.

وخرجت حملات النظافة ورفع المخلفات بقرية الرياينة بدءاً من مدخل الطريق السريع مصر أسوان، وإمتداداً إلى عزبة الكولة وعزبة البشارات وعزبة الحوزة وعزبة العمارين وعزبة الحاج إبراهيم، والطريق المؤدي إلى عزبة الدكر والطريق المؤدي إلى مدافن المسلمين بحاجر قرية الرياينة، حيث تم رفع 15 طن، والحملة تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومدير المتابعة ومدير الحملة بالمركز ومشرفي النظافة ومعدات المركز.



تمهيد طرق قرية الرياينة بمدينة أرمنت



جانب من رفع 30 طن من التراكمات الصلبة والمخلفات من الشوارع



رفع 30 طن من التراكمات الصلبة والمخلفات من الشوارع بالأقصر