ربط شبكة الصرف الصحى لمساكن الأسر الأولى بالرعاية بمدينة الطود فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

تابع على سيد صادق، رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، الانتهاء من أعمال ربط شبكة الصرف الصحى لمساكن الأسر الأولى بالرعاية بمدينة الطود، "المرحلتين الأولى والثانية" على شبكة الصرف الصحى بمدينة الطود الجديدة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.



كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، برفقة مهندسى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى مشروعات الأقصر، أعمال تنفيذ حفر وتركيب خط الانحدار الرئيسى لمحطة مسلم بمدينة الطود وخط طرد محطه نجع مكى إسماعيل بمدينة الطود، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.



على صعيد آخر، وبالتنسيق مع الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود وإدارة تموين الطود، بتنفيذ حملة تموينية بقريتى العديسات قبلى والعديسات بحرى للمرور على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق، ومراقبة الأسعار وتوافر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية تحقيقا لرضا المواطنين.