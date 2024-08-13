رئيس جامعة المنوفية يعلن البدء فى استعداد الكليات للعام الدراسى الجديد

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مجلس العمداء الشهرى "أون لاين" لمتابعة أنشطة وفعاليات الجامعة المختلفة والاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد نهاية الشهر المقبل، بالإضافة إلى تجهيز ودراسة الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم وذلك بخضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجه الدكتور أحمد القاصد فى بداية الاجتماع التهنئة لعمداء ووكلاء الكليات الذين صدر لهم قرار رئيس الجامعة بتجديد تكليفهم بالقيام بأعمال عمادة ووكالة الكلية والذين صدر لهم قرار رئيس الجامعة بتكليفهم بالقيام بأعمال عمادة ووكالة الكليات .



كما قدم التهنئة للدكتور إكرامى جمال السيد بتكليفه للقيام بأعمال أمين عام جامعة المنوفية .

واكد الدكتور أحمد القاصد على أن هذه القرارات جاءت فى إطار الإستعداد للعام الدراسى الجديد لضمان حسن سير وانتظام العمل بالكليات واستكمالا لخطة الجامعة فى تطوير منظومة العمل ببعض الكليات وإعطاء فرصة لكوادر جديدة تخدم العملية التعليمية وتساهم فى تطوير الكلية كل فى تخصصه, متمنيا التوفيق للجميع، فى أداء مهام عملهم .

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع العمداء والوكلاء ورؤساء الاقسام الذين أدوا مهمتهم وقدموا العديد من الإسهامات لتطوير الكلية.

ولفت إلى ضرورة استعداد الكليات لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالكليات والمدن الجامعية قبل بدء الدراسة.

هذا واستعرض القاصد خلال الاجتماع اهم الأنشطة والفعاليات بالجامعة فى الفترة الأخيرة منها، المشاركة فى فعاليات إفتاح معرض أخبار اليوم التعليمى فى نسخته الثامنة والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنظمه مؤسسة أخبار اليوم بمشاركة 75 جامعة ومعهدًا وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمهندس عبدالصادق الشوربجى - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والكاتب الصحفى رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم والمشرف العام على تنظيم المعرض وعدد كبير من السادة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وقيادات وزارة التعليم العالي.مشيرا إلى أنه تم استقبال أعضاء فريق عمل الإمديست .

كما قدم التهنئة لفريق إيناكتس بالجامعة بمناسبة فوزه بالمركز الأول فى مسابقة التنمية المستدامة المقدمة من الاتحاد الألمانى للتعاون الدولى بالتعاون مع "إيناكتس مصر GIZ" والتى أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع هيئة "إيناكتس العالمية" بهدف دعم المبادرات الطلابية الهادفة إلى حل التحديات المجتمعية وقد فاز الفريق بمشروع يهدف إلى حفظ الفواكه من الهدر فى محطات التصدير وذلك عن طريق تقنية الـ smart labels, وقد فاز الفريق أيضا بالمركز الأول فى مسابقة جهينة للاستدامة بفكرة مشروع تحويل مخلفات الموز إلى منتجات مستدامة للاستفاضة منها بأفضل الطرق لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ونشر الوعى فى المجتمع.