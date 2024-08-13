جهات التحقيق تعاين موقع حريق مطعم جليم بكورنيش الإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر - أحمد الزغبى

وصل فريق من النيابة العامة بالإسكندرية لمكان حادث حريق أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، للوقوف على أسباب الحادث واندلاع النيران.

وشهد طريق الكورنيش بالإسكندرية بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، حريقا هائلا وتواجد العشرات من سيارات الحماية المدنية بالاسكندرية والإسعاف للسيطرة على الحريق.

وقال شهود عيان، إن الحريق بسبب ماس كهربائي داخل أحد المطاعم وفشل العمال فى السيطرة على الحريق وتم الاستعانة بالحماية المدنية.

وأضاف شهود عيان، أنه توجد إصابات من العمال وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



