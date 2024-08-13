جهات التحقيق تستجوب سيدة استولت على 5 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

كتب أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع سيدة قامت بالاستيلاء على 4 ملايين وخمسمائة ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال التجارة.

وتواجه الجهات المختصة المتهمة بالمعلومات الأولية، التي كشفت عن تلقيها مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم قرابة 5 مليون جنيه.

وتبين أن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال وزعمت توظيف الأموال في بعض المجالات التجارية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وألقي القبض علي متهمة بتوظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنها توقف عن السداد.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام سيدة بممارسة نشاطاً احتياليا على النحو المشار إليه ، مما مكنها مـن الاستيلاء على مبلغ (5مليون جنيـه مصرى) مـن المُبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، تم استهدافها وضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومثولها للتحقيق أمام الجهات المختصة.