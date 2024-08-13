جامعة قناة السويس تنظم قافلة طبية وإرشادية فى قرية الرائد

الإسماعيلية: صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس، قافلة طبية وإرشادية فى قرية الرائد بحي فيصل بمحافظة السويس، حيث تم تقديم خدمات طبية مجانية لأهالي القرية وذلك في إطار جهود جامعة قناة السويس ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن القافلة قدمت خدمات الكشف والعلاج المجاني لـ 858 حالة، وذلك ضمن جهود الجامعة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وإقليم القناة.

وأوضح، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، حيث تم تقديم 73 خدمة في طب الأسنان و150 في العظام، و82 في الباطنة، و94 في الجلدية و41 في النساء والتوليد و68 في طب الأسرة و120 في الرمد و95 في الأنف والأذن و110 للأطفال و25 في الجراحة.

كما أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية الخدمات الإرشادية المقدمة، حيث تم عقد ندوة زراعية حول تأثير الاجتهادات الحرارية على الإنتاجية وجودة الثمار وفقد المحصول.

وقد تم استقبال العديد من التساؤلات من المزارعين حول مشاكل إنتاج المانجو، وظهور ضعف عام في الأشجار ونقص بعض العناصر مثل البوتاسيوم، بالإضافة إلى انتشار الإصابة بالتكتلات والتشوهات الخضرية والزهرية، وانتشار الإصابة الحشرية في محصول الطماطم.

وتم التوصية ببرنامج التسميد الموصى به، والرش بالمبيدات الموصى بها ، كما تم توزيع المبيدات الزراعية مجانًا على المزارعين، حيث وصل عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الزراعي إلى 12 مزارعًا.

وفي سياق الخدمات البيطرية، تم تقديم الخدمات لـ 90 مربيًا للإبقار والجمال، بالإضافة إلى الدواجن والماعز والخرفان، مما يعكس اهتمام الجامعة بتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع ، وقد أشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام، مدير إدارة المشروعات البيئية بجامعة قناة السويس.



