جامعة القاهرة: توفير كافة الإمكانيات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات .. صور

محمد صبحى

استقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

وتستمر معامل التنسيق الجامعة في العمل طوال فترة التنسيق بالمرحلة الأولى، حيث تضم المعامل أجهزة حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة استعدت بشكل كامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، حيث تستمر المرحلة الأولى اعتبارًا من يوم الاثنين ( 12 أغسطس) وحتى يوم الجمعة ( 16 أغسطس) وذلك وفقًا للحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" 2024.



تسجيل رغبات الطلاب



معامل التنسيق بالجامعة



معامل التنسيق