اليوم السابع
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جامعة القاهرة: توفير كافة الإمكانيات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات .. صور

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 09:21 ص
جامعة القاهرة: توفير كافة الإمكانيات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات .. صور معامل تنسيق جامعة القاهرة
محمد صبحى

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استقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

وتستمر معامل التنسيق الجامعة في العمل طوال فترة التنسيق بالمرحلة الأولى، حيث تضم المعامل أجهزة حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة استعدت بشكل كامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، حيث تستمر المرحلة الأولى اعتبارًا من يوم الاثنين ( 12 أغسطس) وحتى يوم الجمعة ( 16 أغسطس) وذلك وفقًا للحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" 2024.

تسجيل رغبات الطلاب
تسجيل رغبات الطلاب

 

معامل التنسيق بالجامعة
معامل التنسيق بالجامعة

 

معامل تنسيق جامعة القاهرة
معامل التنسيق 

 

مكاتب التنسيق
مكاتب التنسيق

 







موقع تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2024

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

التعليم العالى

تنسيق الكليات

تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الاولى

موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الالكتروني 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 موقع الوزارة

tansik digital gov eg

نتيجة الثانوية العامة موقع الوزارة

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

رغبات الثانوية العامة 2024

رابط تنسيق الثانوية العامة 2024

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تنسيق المرحلة الثانية 2024

موقع تنسيق الثانوية العامة

موقع تنسيق

وزارة التعليم العالي

كليه تربيه رياضيه تقبل من كام 2024

لينك تنسيق الثانوية العامة 2024



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