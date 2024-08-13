جارديان: نواب بالعمال البريطاني ينسحبون من منصة إكس بسبب الكراهية والتضليل

كتبت : رباب فتحى

بدأ نواب حزب العمال في الانسحاب من منصة إكس ، تويتر سابقا، بسبب غضبهم حيال وضع المنصة تحت رئاسة إيلون ماسك ، حيث قال أحدهم إن الملياردير الأمريكى حولها إلى "مكبر صوت للخصوم الأجانب والجماعات المتطرفة اليمينية".

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن النواب المنتخبون حديثًا أعربوا عن مخاوفهم المتزايدة بشأن الدور الذي لعبه إكس في نشر المعلومات المضللة وسط أعمال الشغب التي قادها اليمين المتطرف في أجزاء من إنجلترا وأيرلندا الشمالية.

ومن المعروف أن نائبين من حزب العمال أخبرا زملاءهما أنهما سيغادران المنصة. وقام نوة لو، بتعطيل حسابه. وبدأ نواب آخرون ما زالوا يستخدمون إكس في فحص البدائل، بما في ذلك خاصية Threads ، المملوكة لشركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، ومنصة بلوسكاى مفتوحة المصدر.

وكان ماسك، الذي اشترى تويتر في عام 2022 وأعاد تسميته بـ إكس، متورطًا في خلاف علني مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر بعد أن اقترح ملياردير التكنولوجيا أن أعمال الشغب تعني "حربًا أهلية حتمية" في المملكة المتحدة. وتعرض ماسك لانتقادات لفشله في القضاء على المعلومات المضللة على المنصة ومشاركة الأخبار المزيفة بنفسه.

في مقال لصحيفة الجارديان الاثنين، قال أحد المسئولين التنفيذيين السابقين في تويتر، بروس دايزلي، إن ماسك يجب أن يواجه عقوبات وحتى مذكرة اعتقال إذا استمر في إثارة الفوضى العامة عبر الإنترنت.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت جيس فيليبس، وزيرة الدولة بوزارة الداخلية التي لديها أكثر من 700 ألف متابع على إكس، إنها تريد تقليص استخدامها للمنصة لأنها أصبحت "استبدادية " و"مكانًا للبؤس الآن".

وقال وزير حكومي لصحيفة الجارديان أيضًا إنهم قللوا من منشوراتهم على إكس خلال الصيف وأن تصرفات ماسك جعلتهم "مترددين للغاية في العودة".



