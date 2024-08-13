تعرف على تعليمات نزول البحر بشواطئ العائلات في الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

داخل شاطئ العائلات بمدينة الغردقة وضعت إدارة النادى الاجتماعى بالغردقة المشرفة على شواطئ العائلات بمدينة الغردقة وعددهم 3 شواطئ وضعت شروط وتعليمات خاصة لنزول البحر، واكدت على تطبيق غرامة مالية على المخالفين اعرف تلك التعليمات فى المعلومات الآتية..

- أكدت إدارة شواطئ العائلات على عدم نزول البحر بالملابس الداخلية

- عدم إلقاء المخلفات أو زجاجات المياه الفارغة أو بقايا الطعام فى البحر أو على الشاطئ والتأكيد على إلقائها فى صناديق القمامة

- ممنوع منعاً باتاً وضع الكراسى فى المياه

- ممنوع منعاً باتاً ركوب كبار السن الألعاب المخصصة للأطفال

- ممنوع نزول البحر بعد الساعة السادسة مساء

وأكدت إدارة النادى الاجتماعى المشرفة على شواطئ العائلات بمدينة الغردقة أن فى حالة عدم الالتزام بالتعليمات والتحذيرات سيتم توقيع غرامة مالية فورية قدرها 100 جنيه على المخالف.

يذكر أن شواطئ العائلات فى مدينة الغردقة هى شواطئ حكومية تابعة لإدارة النادى الاجتماعى التابع لديوان عام محافظة البحر الأحمر، ويبلغ عددها 3 شواطئ شاطئ العائلات الرئيسى بالنادى الاجتماعي، وكذلك شاطئ العائلات 1 والعائلات 2.

وتبلغ تذكرة دخول الأول والثانى 50 جنيها والثالث 20 جنيها للفرد، وتتميز تلك الشواطئ بأنه يوجد بداخلها تمركز ثابت لسيارات الإسعاف وكذلك عدد كبير من المنقذين، فضلا عن الكاميرات وكذلك الأمن.



