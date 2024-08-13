ترامب: لو كنت رئيسا ما وقعت حرب أوكرانيا وروسيا

أحمد علوى

قال دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه يجب وقف الأزمة في أوكرانيا عند حدها وعدم اتساعها، متابعا: لو كنت رئيسا ما وقعت حرب أوكرانيا وروسيا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب: تعاملت مع أزمة كوريا الشمالية بشكل سريع وكيم جونج أون لا يسمع إلا صوت القوة، مردفا أن مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ليس لديها القدرة على إجراء مقابلة مثل هذه.

وتابع: يجب أن تكون هناك خطة من أجل خفض الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة.