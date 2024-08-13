تأهيل كلية الصيدلة بجامعة المنوفية لجائزة مصر للتميز الحكومى

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن تأهيل كلية الصيدلة بجامعة المنوفية ضمن العشر كليات الاوائل على مستوى الجامعات لمرحلة الزيارات الميدانية ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي (جائزة المؤسسات المتميزة فئة الكليات الحكومية).

وقال الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بأن كلية الصيدلة جامعة المنوفية تعد أحدى الكليات المتميزة مما ساهم في تأهيلها إلى مرحلة ال 10 كليات الاوائل على مستوى الجامعات المصرية لجائزة مصر للتميز الحكومي لمرحلة الزيارات الميدانية وذلك ضمن 326 كلية مرشحة لجائزة المؤسسة المتميزة فئة الكليات الحكومية.

كما أكد رئيس الجامعة بأن كلية الصيدلة لديها كوادر بشرية ولوجستية متميزة تساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف الجائزة من حيث تعزيز روح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية وانعكاس أثره على المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز مع إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لمواكبة التطورات والحداثة داخل الكلية والجامعة.

وأضاف الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة الدائمة لتفعيل ممارسات التميز الحكومي بالجامعة أن جامعة المنوفية لديها ملف عمل مميز بجائزة مصر للتميز الحكومي مما ساهم بتأهيل كلية الصيدلة لمرحلة الزيارات الميدانية وأن الجامعة تحرص على تطوير الأداء داخل الكليات وتعزيز دورها في المجتمع، وذلك إيمانا بأن دورها لا يقتصر فقط في المجال التعليمي والبحث العلمي لكنها تعتبر بمثابة مراكز للتميز والمعرفة وإعداد كوادر متميزة لقيادة مستقبل مصر وهو ما يتفق مع معايير جائزة مصر للتميز الحكومي.

هذا وقد قامت جامعة المنوفية بعقد عدد من الورش التفاعلية لتعزيز وتأهيل الكليات للترشيح لمستوى العشر كليات الأوائل للتميز الحكومي وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات وقدرات القائمين على ملفات التميز الحكومي بالكليات، وإمدادهم بالممارسات المختلفة التى تساعد على تطوير وتحسين ملفات الكليات وخلق روح الود بين كافة أعضاء الفريق وذلك تحت إشراف الدكتور علاء رضوان المنسق العام لجائزة مصر للتميز الحكومي والدكتورة نها عثمان نائب المنسق العام بالجامعة.