اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 03:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات لجلسة 24 سبتمبر

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 01:40 م
تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات لجلسة 24 سبتمبر غسل أموال - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 24 سبتمبر.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعها بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

المخدرات

غسيل الاموال

غسل اموال




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة