بعد سرقة فيلا خالد عجاج.. 5 مشاهير تعرضوا للسرقة

كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت فيلا المطرب الشهير خالد عجاج للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تسلل مجهول، واستولى على بعض المتعلقات الثمينة وفر هاربا، مستغلا عدم تواجد عجاج بالفيلا.



خالد عجاج ليس الفنان الوحيد الذي تعرض للسرقة في الآونة الأخيرة، حيث تعرض أكثر من مطرب وفنان ومشهور، لسرقة منزله، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين بارتكاب تلك السرقات، وخلال السطور التالية نرصد 5 مشاهير تعرضوا للسرقة.



-المطربة فاطمة عيد

شهدت مدينة 6 أكتوبر، واقعة سرقة فيلا المطربة فاطمة عيد، حيث أبلغت رجال المباحث باكتشافها سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من فيلتها، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن خادمة المطربة وراء سرقتها، وبضبطها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، وأرشدت عن المسروقات، لتقرر النيابة حبسها على ذمة التحقيق.



-عماد متعب

تعرض عماد متعب لاعب الأهلي السابق لسرقة فيلته بالمعادي، وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن خادمة الاعب وراء سرقته، حيث استولت على مشغولات ذهبية خاصة بزوجته، ومبلغ مالي، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة.

-الفنان تامر عبد المنعم

استولت خادمة الفنان تامر عبد المنعم، على مشغولات ذهبية وساعات ثمينة، من شقته بحي الدقي، وفرت هاربة، وأبلغ الفنان عن الواقعة بعد اكتشافه اختفاء المسروقات، ونجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على الخادمة وشريكها، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق.

-الفنانة ميرهان حسين

تعرضت الفنانة ميرهان حسين لسرقة حقيبتها التي تحتوي على مبلغ مالي، ومشغولات ذهبية، في المقطم، ووجهت الفنانة اتهاما لعدد من العمال بارتكاب الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، وعقب إحالتهم إلى المحاكمة، أيدت محكمة جنح مستأنف المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المتهمين.



كانت قد قضت محكمة جنح المقطم، في وقت سابق، بحبس سنة للمتهم الأول و6 أشهر للمتهم الثانى وإحالة الثالث للأحداث، فى اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من داخل شقتها.

-محمد عبد الواحد لاعب الزمالك السابق

تسلل لص فيلا محمد عبد الواحد لاعب الزمالك السابق، بمدينة الشيخ زايد، واستولى على أجهزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فيلا محمد عبد الواحد لاعب الأهلي السابق للسرقة.كهربائية، ومتعلقات من داخل الفيلا، مستغلا غياب الاعب عنها..

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكب السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.