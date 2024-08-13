بسبب اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.. الحريديون يهددون بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية

وكالات الأنباء

هدد الحريديون الأشكناز بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية بسبب اقتحام وزير الأمن القومى المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى.

واقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير ومستوطنون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى فى القدس بمناسبة ما يعرف بـ" ذكرى خراب الهيكل" المزعوم.

وأظهرت مقاطع فيديو، المستوطنون وهم يؤدون طقوس وصلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من داخل المسجد الأقصى على أن سياسته تتمثل فى السماح بحرية العبادة لليهود في كل مكان، بما في ذلك جبل الهيكل.

وقال بن غفير في رسالة مصورة: "نحن في التاسع من أب، جبل الهيكل، قادمون لإحياء ذكرى تدمير الهيكل"

وأضاف: "لكن يجب أن نقول ذلك بصدق: هناك تقدم كبير جدا هنا في الحكم والسيادة. وكما قلت، فإن سياستنا هي تمكين الصلاة"، وسوف يستمر اليهود في القيام بذلك في المستقبل أيضًا.

وقال بن غفير "جبل الهيكل هو منطقة ذات سيادة في عاصمة إسرائيل، كما ليس لدى إسرائيل قانون يسمح بالتمييز العنصري ضد اليهود في جبل الهيكل أو في أي مكان آخر في إسرائيل.