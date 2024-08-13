بدء إزالة حطام الوقود النووي من محطة فوكوشيما اليابانية الشهر الجاري

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أعلنت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية اليابانية المعطلة، بدء عملية إزالة الحطام الذي يحتوي على الوقود النووي المنصهر من قلب أحد المفاعلات النووية الثلاثة المتضررة الشهر الجاري، حيث ستكون الوحدة هي الأولى التي تخضع لهذا الإجراء.



وتعتبر إزالة حطام الوقود النووي أحد أكثر المهام تحديا في إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي، التي تضررت مفاعلاتها بشدة بسبب فقدان وظائف التبريد جراء زلزال وتسونامي عام 2011 في شمال شرق اليابان، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.



وتعتزم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة تيبكو إزالة بضعة جرامات فقط من الحطام من الوحدة رقم 2 في محاولتها الأولى، وتظل خارطة الطريق الخاصة بإزالة ما يقدر بنحو 880 طنا من الحطام من المفاعلات رقم 1 إلى 3 التي تعرضت للانهيار غير واضحة.



وبحسب جدول التفكيك الذي وضعته الحكومة اليابانية وشركة "تيبكو"؛ فإن إزالة الحطام ستكون المرحلة الثالثة والأخيرة من العملية التي من المتوقع أن تستغرق من 30 إلى 40 عاما.



وتتضمن العملية القادمة، التي من المتوقع أن تستغرق حوالي أسبوعين حتى تكتمل، إدخال أنبوب قابل للتمدد يتم التحكم فيه عن بعد في وعاء احتواء المفاعل لتجربة إزالة الحطام.



وكانت شركة تيبكو قد خططت في البداية لبدء إزالة الحطام من الوحدة رقم 2 في عام 2021 لكنها أرجأت ذلك إلى عام 2022 بسبب جائحة كورونا والحاجة إلى تحسين الذراع الآلي. وقالت حينها إنها تهدف إلى تنفيذ العملية في النصف الأخير من السنة المالية 2023 لكنها تخلت عن الخطة بسبب صعوبات فنية.