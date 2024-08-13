اليوم السابع
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اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بغسل أموال تجارة المخدرات فى العقارات والسيارات

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 05:00 ص
اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بغسل أموال تجارة المخدرات فى العقارات والسيارات محكمة، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







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جنايات القاهرة

المخدرات

غسيل الاموال




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