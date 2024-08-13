النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى في واقعة ضبط "هيروين" بحوزة عاطل بالساحل

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه فى منطقة الساحل، وذلك للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث اعترف بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها.

البداية كانت بضبط عاطل له معلومات جنائية مسجل خطر، بمنطقة الساحل، حيث عثر بحوزته على 500 جرام من مخدر الهيروين، كان ينوى توزيعها وترويجها على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.