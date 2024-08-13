المركز الأفريقى للأمراض: إعلان حالة الطوارئ الصحية إثر تفشى جدرى القرود

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أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، حالة طوارئ صحية عامة في القارة لتفشي فيروس جدري القرود (إمبوكس).



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بيانات صدرت مؤخرًا عن المركز أظهرت تسجيل 887 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي؛ ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة خلال العام الجاري إلى 15 ألفًا و132 إصابة.



وأبلغت 16 دولة في قارة أفريقيا عن حالات إصابة بجدري القرود من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سجلت 90% من حالات العدوى. كما أعلنت بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا تسجيل أولى حالات الإصابة بالمرض الذي تسبب في وفاة 461 شخصًا في أفريقيا خلال هذا العام.



وفي غضون ذلك، تدرس منظمة الصحة العالمية حاليا إعلان حالة طوارئ صحية عالمية بسبب المرض.



تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بشرية بجدري القرود في عام 1970، وهو مرض فيروسي يسبب الطفح الجلدي وأعراض مشابهة لتلك التي يسببها فيروس الإنفلونزا كالحمى، والصداع، وآلام في العضلات. وينتشر المرض عن طريق مخالطة الأشخاص المصابين أو ملامسة الحيوانات المصابة.



وتحتاج القارة الأفريقية إلى 10 ملايين جرعة لقاح مضادة لفيروس جدري القرود على الأقل، في حين أن عدد الجرعات المتوفرة حاليًا يبلغ مائتي ألف جرعة لقاح.