الكشف على 725 حالة بقافلة جامعة الزقازيق الطبية لقرية الصوفية فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت القافلة الطبية التنموية الشاملة بجامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء، أعمالها بالكشف على 725 حالة من أهالى قرية الصوفيه مركز أولاد صقر بالشرقية في العديد من التخصصات الطبية، وبدأت العيادات باستقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري برعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم الكشف على 725 حالة في العديد من التخصصات الطبية وهى (باطنة، ومتوطنة، وعظام، وروماتيزم، وصدر، وقلب، وأطفال، وجلدية، وطب الأسرة، ورمد)، وتم تحويل 25 حالات لمستشفيات جامعة الزقازيق.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .

من جانبها أشارت د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن الكثافة السكانية والصحة الإيجابية وأثرها على صحة المرأة والطفل والأسرة ، كما قامت كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط، وبلغ عدد المستفيدين 85 حالة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد كلية التمريض، ود.أماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أنه قام فريق من أساتذة كلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل بعمل ندوة توعوية عن كيفية التعامل مع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة، وعمل اختبارات تخاطب للأطفال، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام عوض عميد الكلية، والدكتور سعيد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قامت كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن طرق العناية وحفظ الملابس وتخزينها، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني حلمي عميد الكلية، والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



بالإضافة إلى قيام مديرية الطب البيطري بالكشف على الحيوانات وصرف العلاج الخاص بهم بالمجان وكذلك تجريع ورش الحيوانات، وقام أساتذة من كلية الزراعة بعقد ندوة عن الاستخدام الآمن للمبيدات والأسمدة وذلك تحت رعاية الدكتور خالد وهدان عميد الكلية والدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما وُجِدَ بالقافلة سيارة تنظيم الأسرة ، حيث قام الأطباء المرافقين بالكشف على سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة لهم بالمجان.



جدير بالذكر أن أعمال القافلة قد نظمت من خلال محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا، وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.



