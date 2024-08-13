القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال مكتب التنسيق الإلكترونى بالمكتبة المركزية

الغربية – مصطفى عادل

أجرى الدكتور محمد حسين محمود القائم بعمل رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير أعمال مكتب التنسيق بالجامعة للعام الجامعي 2025/2024، الذي بدأ في استقبال طلاب المرحلة الأولي للثانوية العامة أمس الاثنين، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية ومنسق أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة طنطا، والدكتور أسامة غنيم مدير مركز الخدمة العامة للحاسبات والتكنولوجيا بالجامعة والقائم بعمل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هيثم الكومي مدير عام التعليم بالجامعة.

اطمأن الدكتور محمد حسين خلال جولته على أن جميع الإجراءات تسير بنظام وهدوء، مؤكدا أن الجامعة تعمل على توفير كافة أشكال الدعم للطلاب وتسهيل عملية تسجيل رغباتهم، وتوفير بيئة ملائمة لاستقبال الطلاب، موضحاً أن الجامعة قامت بتجهيز المعامل وأجهزة الكومبيوتر المتصلة بالإنترنت، بما يضمن سرعة وكفاءة انتهاء تسجيل الطلاب لرغباتهم، مضيفاً أنه تم تشكيل فرق عمل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، تم تدريبيهم على أعلى مستوى لتقديم الدعم الفني ومساعدة الطلاب، والرد على كافة استفساراتهم خلال مرحلة التنسيق، علاوةً على تجهيز أماكن ملائمة للانتظار لأولياء الأمور.

خلال جولته حرص الدكتور محمد حسين على استطلاع أراء الطلاب وأولياء أمورهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم، وأكدوا أن استخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لحجز مواعيد التنسيق لطلاب الثانوية العامة، ساهم بشكل كبير في إنهاء الإجراءات الخاصة بتسجيل الرغبات بسهولة ويسر، وإنهائها في وقت قياسي دون أي زحام، إضافةً إلى حرص العاملين بمكتب التنسيق على تقديم كافة أشكال المساعدة والدعم الفني لهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النمر أن جامعة طنطا كانت قد اطلقت نسخة تجريبية الأولى من تطبيق إلكتروني مخصص لحجز مواعيد التنسيق لطلاب الثانوية العامة، وذلك لتسهيل وتنظيم عملية تسجيل الرغبات للطلاب بمكتب التنسيق داخل الجامعة والحد من التزاحم ما يسهم في تيسير الإجراءات للطلاب وتحقيق الكفاءة الزمنية والخدمية، موضحاً أن مكتب التنسيق بجامعة طنطا يعمل بطاقة 150جهاز موزعين على معامل المكتبة المركزية وكلية الصيدلة، وتعمل على مدار 6 ساعات يوميًا منذ الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، ويتم تقديم الخدمات الفنية الداعمة من خلال أعضاء هيئة التدريس والأطقم الإدارية بالجامعة.



القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد مكاتب التنسيق