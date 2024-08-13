"الفدان بيطلع طن".. تفاصيل حصاد محصول الفول الصويا فى المنيا.. فيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من حصاد محصول فول الصويا ودريس المحصول بمحافظة المنيا، ورصد البث المباشر بداية موسم الحصاد الذى انطلق بين المحاصيل التى تمت زراعتها عقب حصاد النباتات الطبية والعطرية، بينما يستمر الحصاد حتى أواخر شهر سبتمبر.

وبدأ موسم دريس المحصول وسط فرحة المزارعين، وتجمعهم بالحقول بعد أعمال الحصاد التى بدات مع بداية شهر أغسطس.

وتشهد محافظة المنيا طفرة كبيرة فى الزراعة خلال الفترة الماضية، وتولى الدولة اهتماما كبيرا بالمحاصيل الإستراتيجية، مثل القمح والفول الصويا والذرة الشامية، وغيرها من المحاصيل الهامة، التى يتم زراعتها فى المحافظة بمساحات كبيرة، وخاصة محصول الفول الصويا الذى يتم زراعته فى شهر مايو ويبدا موسم الحصاد فى اواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، حيث تزرع المنيا أكثر من 93 ألف فدان، وتتركز زراعة الفول الصويا فى جنوب المحافظة،كما هو الحال بالنسبة للذرة الشامية أيضا، تتركز زراعتها فى الجنوب.

ويعد الفول الصويا احد اشهر المحاصيل مع الذرة الشامية، فى الصيف، مثل محصول القمح فى الشتاء، و تولى مديرية الزراعة اهتماما كبيرا بالمحصول وذلك من خلال الندوات التثقيفية، والارشاد الزراعى، وكذلك الزيارات الميدانية، التى يقوم بها المختصين فى المديرية، لتعريف المزارعين بأهمية المحصول وطرق الحفاظ عليه، منذ الزراعة حتى الحصاد.

وترجع اهمية الفول الصويا كمحصول استراتيجى خاصة لاستخراج زيت الطعام، كذلك يستخدم كعلف للماشية، وله إستخدامات كثيرة وفى موسم الحصاد يتم جمع المحصول ثم يتركة المزارع فى الأرض عرضه للهواء وذلك من أجل أن يتعرض المحصول للشمس قبل مرحلة الدريس، وذلك لضمان نضج المحصول بشكل كامل، وغالبا ما يبدا موسم الحصاد فى بداية أغسطس