العاشر مكرر بالثانوية العامة: أحفظ نصف القرآن وسألتحق بكلية الطب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

إرادة الله دخول اسم يوسف محمد ضمن قائمة الأوائل على الثانوية العامة، تجلت بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمنح درجتين لمن اختار الاجابة (ب) فى مادة الفيزياء، ليتحقق حلمه الذى يسعى إليه منذ دخوله الصف الأول الثانوى.



بهذه الكلمات بدأ يوسف محمد حسين العاشر مكرر جمهورية علمى علوم مدرسة بهنباى الثانوية المشتركة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية محافظة الشرقية، مؤكدا أن قرار وزير التعليم بمنح درجتين أظهر تفوقى وبفضل الله وكرمه تم إدراج اسمي ضمن الـ10 الأوائل.



وأضاف لـ " اليوم السابع " كنت حريص على تحصيل الدرجات العلمية وأنا داخل اللجان الامتحانية وكنت مطمئن خاصة أننى كنت أراجع مع أساتذتي الحل الذى كتبته كراسات الإجابة وبفضل الله وكرمه ظهر مجهودى بعد أن يئست واحتسبه عند الله وبمجرد أن قرأت أسمى بصفحة وزارة التربية والتعليم سجدت لله شكرا وتأكدت أن الله لا يضيع اجر من احسن عملا وتحول المنزل الى فرح وزغاريد وتجمع الجيران والأهل والأقارب وجميعنا يهلل الله واكبر والحمد لله.

وأضاف العاشر مكرر على الثانوية العامة أنه طالما حلم بالتحالف بكلية الطب البشرى وبفضل الله تحقق حلمه وحصل على المجموع الذى يؤهله للالتحاق بها ليسعد والدى ووالدتى ويكلل الله مجهوداتهم معى لافتا أنه يحفظ نصف القرآن الكريم وسيختمه بإذن الله قريبا.



وقال والده أنا أعمل مساعد فنى معمل تصنيع أسنان ومن الله عليه بتفوق نجله ويكفيه شرفا اتصال وزارة التربية والتعليم ومباركته له.

وأشار إلى أنه بمجرد علمهم بتفوق نجله عانقنه نجله وأطلقت والدته الزغاريد وتحول المنزل الى فرح وتجمع الجيران والأقارب وعمت الأفراح المنطقة

وقالت والدته إنها كانت تدعو لنجلها فى كل لحظة لأنه بار بها ووالده.



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يوسف ووالده ووالدته - Copy



