العاشر على الثانوية العامة: "كنت أتمناها وحققها الله لى وقدوتى مجدي يعقوب"

كفر الشخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان العاشر على الثانوية العامة بعد تعديل الدرجات، "كنت أتمناها وحققها الله لى وقدوتى مجدى يعقوب،#مهرجان_العملين_الجديدة، وعمت الفرحة منزل عبدالله محمد علي الشيخ ابن مدينة قلين، لحصوله على المركز العاشر على مستوى الجمهورية، بعد تعديل الدرجات.

وأكد عبدالله محمد علي، الحمد لله الذي أعاد الحق لأصحابه، فقد كان يتمنى أن يكون من بين أوائل الثانوية العامة، فحقق الله له أمنيته، مشيراً إلى أن السر في تفوقه ونجاحه، صلاة الفجر في جماعة، فهي أفضل عمل وفقه الله له، ولم يعرف قيمة تلك النعمة إلا بعد زيادة النعم التي وهبها الله له.

وأضاف عبدالله، أوصى كل الطلاب بالحرص على أداء صلاة الفجر، وبعدها يبدأون المذاكرة، فالذهن وقتها صافي، ويحرص على طاعة والديه، ومهما عبر عن فرحته لن يستطيع، وكل ما يقوله أنه يتوجه بالشكر لله.

وأكد عبدالله، أن قدوته في مجال الطب الدكتور مجدي يعقوب، لأنه طبيب مشهور ويساعد الأخرين، ولا يبخل بوقت أو جهد في سبيل رعاية المرضى، مشيراً أن والده ووالدته صاحبا الفضل له، مؤكداً أنه يذاكر 7 ساعات يومياًُ، وأنه عاشق القراءة عن تاريخ وأدب الأندلس، لأنه يرى فيه عزة ومكانة الإسلام.

وأكد محمد علي، موجه بالتربية والتعليم، الحمد لله الذي أعاد الحق لأصحابه، فعبد الله من المجتهدين والمتميزين في أخلاقهم واجتهادهم، فهو محباً للاجتهاد والقراءة، محباً للشعر، موجها الشكر لكل من هنأه بهذه المناسبة.

وأضافت نبيلة عبد المنعم، والدة عبدالله، أفضل ما تفعله الأمهات لا تكون وسيلة ضغط على أنجالهمن في مرحلة الثانوية العامة، وتترك لنجلها حرية المذاكرة، ويتحمل مسئولية نفسه، فعبد الله من هذا النوع من الطلاب الذين يتحملون المسئولية، ولم تقل له أو والده يوما ذاكر، فهو يعرف كيف يصنع مستقبله بإذن الله سبحانه وتعالى.

وأكدت والدة عبد الله محمد، أنها تلقت خبر حصول نجلها على المركز العاشر بالفرحة، وشعرت بأن الله حقق لها أملها، فاستجاب لدغائها، فنجلها تحمل الكثير واجتهد ليحصل على تلك الدرجات، ويكون من المتفوقين، مشيرة إلى أن عبدالله، طيب القلب، مطيع لوالديه، مطيع لربه فكافأه الله بهذا المركز، مؤكدة أن نجلها كان يتمنى ان يكون من الأوائل فأنصفه، وحقق أمله.