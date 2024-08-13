الطيار شريف خليل مساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

كتب أحمد مصطفى

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيرانـ قرارًا بتكليف الطيار شريف على على خليل للقيام بأعمال مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًا للطيار محمد عليان الذي تم تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

جدير بالذكر أن الطيار شريف خليل كان يشغل عدة منصب أخرها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية اكسبريس، وكان يشغل رئيس قطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وهو قائد طراز أيرباص A330.