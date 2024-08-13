الصومال: مقتل 32 إرهابيا في عملية عسكرية بمحافظة جوبا السفلى

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قُتل 32 عنصرا من الميليشيات الإرهابية بمحافظة جوبا السفلى، في عملية عسكرية نفذتها قوات الكوماندوز الصومالية.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن العملية العسكرية ، التي نفذتها قوات الكوماندوز الخاصة وداراويش ولاية جوبالاند، جرت في منطقة باطاطي التابعة لمحافظة جوبا السفلى، مضيفة أنها أسفرت عن اعتقال 3 عناصر من الميليشيات والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين.



وفي السياق، سلم قيادي بارز من الميليشيات الإرهابية نفسه إلى قوات الجيش الصومالي المتمركزة في منطقة فرليباح على بعد 45 كم غربي مدينة بلدويني بمحافظة هيران.



وأشار القيادي إلى أنه لم يتحمل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات الإرهابية بحق المدنيين الأبرياء.