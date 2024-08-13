السيطرة على حريق بجوار سور قصر ثقافة حسن فخرى بنصر النوبة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

سيطرت الحماية المدنية بأسوان، على حريق محدود شب بجوار سور قصر ثقافة حسن فخرى الواقع بمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، قبل امتداد النيران إلى داخل القصر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بمدينة نصر النوبة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع البلاغ، وتم التعامل مع الحريق.

وتبين بالانتقال، أن الحريق شب فى مخلفات وأشجار تقع على سور قصر ثقافة حسن فخرى وأيضاً بجوار سنترال مدينة نصر النوبة، وتم التدخل وإخماد النيران قبل امتدادها لداخل قصر الثقافة، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



أثناء إطفاء الحريق



جانب من الحريق