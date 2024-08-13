السيرة الذاتية للمهندس عابدين على مدير مديرية الزراعة الجديد فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات وتنقلات كبرى، بمديريات الزراعة بالمحافظات وشملت القرارات الخاصة بالتغييرات، تكليف المهندس عابدين على محمد مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج قادما من محافظة الأقصر.

واليوم السابع ينشر السيرة الذاتية للمهندس عابدين على محمد ابن محافظة قنا حيث حاصل على بكالوريوس إرشاد زراعي سنة 1991 بتقدير عام جيد عين بمديرية الزراعة في محافظة قنا سنة 1993، عمل مهندس زراعي بإدارة الخدمات الزراعية من بداية التعيين حتى 2003، ومهندس زراعي - إدارة المكافحة 2003، و وكيل إدارة المكافحة بالتكليف بداية من عام 2013.

كما عمل مدير إدارة المكافحة بالتكليف بداية من 2015، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات 2018 بقرار وزير التنمية المحلية رقم 247 لسنة 2018، وتم التفويض له بالقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بقنا بالقرار رقم 311 لسنة 2018 والقرار رقم 98 لسنة 2023.

شارك عابدين في العديد من المؤتمرات منها المشاركة في مؤتمر الجمعية المصرية للتشريعات الصحية والبيئية في 5 يونيو 2015 بعنوان مكافحة الآفات نيابة عن معالى المحافظ.

يمتلك العديد من المهارات منها امكانية التعامل مع الحاسب وحصل علي درع المدارس الحقليه من منظمة الأغذية والزراعة الفاو 2021 وحصل على العديد من البرامج التدريبية المتنوعة ما بين اللغة العربية واللغة الإجنبية.