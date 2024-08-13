الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال: إسرائيل تستخدم القوة المفرطة فى غزة لفرض أجندة الاستسلام

رام الله (أ ش أ)

أكد الأمين العام للأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال رمزى عودة، أن إسرائيل تتبنى سياسة استخدام القوة المفرطة فى قطاع غزة من أجل فرض أجندة الاستسلام على الجانب الفلسطينى.

وقال عودة ـ في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تتجه إلى التصعيد في القطاع حيث تستخدم حكومة بنيامين نتنياهو القوة العسكرية المفرطة وتنفذ اغتيالات كثيرة في صفوف الطرف الفلسطيني من أجل الضغط على المقاومة لتسليم سلاحها وخروجها من غزة .. مضيفا أن إسرائيل لا تريد تقديم أي تعهد بالانتقال إلي المرحلة التالية وذلك خلال المفاوضات المرتقبة الخميس المقبل.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أكدوا ـ في بيان مشترك ـ أن الوقت حان كي يتم بصورة فورية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن ، كما أكدوا استعدادهم كوسطاء - إذا اقتضت الضرورة - لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف.