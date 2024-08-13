الثانى مكرر علمى رياضة: قدمت على تظلم لتأكدى من الإجابة.. ووالده: قرار جرئ من الوزير

كتبت إسراء بدر

أعرب الطالب مايكل رضا عياد مالك جرجس بمدرسة البطريركية بعابدين عن فرحته بحصوله على درجتين مادة الفيزياء وبذلك تغير ترتيبه بقائمة أوائل الثانوية العامة ليحتل مرتبة الثاني مكرر بدلا من السادس مكرر علمى رياضة.

وأكد "مايكل" فى تصريح ل "اليوم السابع" أنه تقدم بالفعل بتظلم على مادة الفيزياء لتأكده من إجابته الصحيحة ولكن فوجئ باسترداد الدرجتين وكان من المفترض الذهاب للتظلم غدا، واختار الالتحاق بكلية الهندسة.

ومن جانبه قال والده "قرار جرئ جدا من وزير التربية والتعليم بإضافة درجتين للطلاب بعد معرفة الخطأ المذكور فى نموذج الاجابة لمادة الفيزياء".