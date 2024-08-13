اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنتاجون: نركز على تأمين وقف إطلاق النار في غزة كجزء من صفة المحتجزين

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:44 م
البنتاجون: نركز على تأمين وقف إطلاق النار في غزة كجزء من صفة المحتجزين البنتاجون
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة تواصل التركيز على تأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة كجزء من صفقة المحتجزين.


وأوضح المتحدث -خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء- أنه سيتم إرسال الغواصة "يو إس إس جورجيا" إلى المنطقة المركزية لمساعدة إسرائيل، مشيرا إلى مواصلة مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب والعمل على تهدئة التوترات في المنطقة.


وقال رايدر إن وزير الدفاع الأمريكي أوستن ناقش مع جالانت التهديدات الإيرانية وجهود الحد من توسيع الصراع في الشرق الأوسط، وإنه حتى الآن فإن الصراع بين إسرائيل وحماس ينحصر في غزة، ونسعى لمنع توسعه في أي مناطق أخرى.







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