اليوم السابع
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الأمم المتحدة: أداء وزير إسرائيلى لصلاة فى الحرم القدسى "استفزاز لا يجدى"

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 08:26 م
الأمم المتحدة: أداء وزير إسرائيلى لصلاة فى الحرم القدسى "استفزاز لا يجدى" بن غفير - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الأمم المتحدة، إن أداء وزير إسرائيلى لصلاة في الحرم القدسى "استفزاز لا يجدي"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

واقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير ومستوطنون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى فى القدس بمناسبة ما يعرف بـ" ذكرى خراب الهيكل" المزعوم.

وأظهرت مقاطع فيديو، المستوطنون وهم يؤدون طقوس وصلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من داخل المسجد الأقصى على أن سياسته تتمثل فى السماح بحرية العبادة لليهود في كل مكان، بما في ذلك جبل الهيكل.

 

 







بن غفير

المسجد الاقصى

القدس

ذكرى خراب الهيكل

المستوطنون




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