الأمم المتحدة: أداء وزير إسرائيلى لصلاة فى الحرم القدسى "استفزاز لا يجدى"

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الأمم المتحدة، إن أداء وزير إسرائيلى لصلاة في الحرم القدسى "استفزاز لا يجدي"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

واقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير ومستوطنون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى فى القدس بمناسبة ما يعرف بـ" ذكرى خراب الهيكل" المزعوم.

وأظهرت مقاطع فيديو، المستوطنون وهم يؤدون طقوس وصلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من داخل المسجد الأقصى على أن سياسته تتمثل فى السماح بحرية العبادة لليهود في كل مكان، بما في ذلك جبل الهيكل.