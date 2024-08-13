اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 11:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأرصاد الجوية اليابانية: تحول العاصفة الاستوائية "ماريا" إلى منخفض استوائى

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 09:40 ص
الأرصاد الجوية اليابانية: تحول العاصفة الاستوائية "ماريا" إلى منخفض استوائى عاصفة استوائية ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية ضعف قوة العاصفة الاستوائية "ماريا" وتحولها إلى منخفض استوائى، إلا أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على منطقة "توهوكو" ومحافظة "هوكايدو"، منوهة بأنه من المتوقع أن تصل عاصفة استوائية أخرى تعرف باسم "أمبيل" جزر أوجاساوارا غدا الأربعاء، وجزر إيزو والمناطق الواقعة شرقي اليابان بما في ذلك العاصمة "طوكيو" بعد غد الخميس.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن العاصفة الاستوائية "ماريا" وصلت إلى اليابسة في محافظة "إيواته" شمال شرقي البلاد أمس الاثنين مصحوبة بأمطار غزيرة؛ ما تسبب في حدوث فيضانات وانهيار أرضي.. مشيرا إلى أن العاصفة تحولت إلى منخفض استوائي صباح اليوم، ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار حتى الغد.

وأضاف التلفزيون أن الأرصاد الجوية تحذر من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة فضلا عن ارتفاع منسوب مياه الأنهار.







اليابان

الأرصاد الجوية اليابانية

العاصفه ماريا

العاصفه ماريا تضرب اليابان

اخبار اليابان




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