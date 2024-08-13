افتتاح وحدة لعلاج الآلام المزمنة وآلآم العمود الفقرى بسوهاج الجامعى القديم

سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، "وحده عمليات علاج الآلام المزمنة " داخل مقر المستشفى الجامعي القديم، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كليه الطب البشري، والدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور فوزي عباس رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور احمد محمد الحلوجي مدير الوحدة ومديري المستشفي وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن افتتاح تلك الوحدة يأتي تنفيذاً لرؤية الجامعة المتكاملة للتطوير والتحديث التي تشهدها المستشفيات الجامعية، والتي تهدف إلى التوسع في الخدمات الطبية، والعلاجية المقدمة للمرضى في شتى التخصصات بصفة عامة، وفي مجال خدمة المرضى وتخفيف الآلام المزمنة بصفة خاصة، حيث تعد الوحدة أحدث وحده في صعيد مصر لتقديم أفضل خدمة طبية متخصصة للمرضى المترددين عليها من شتى محافظات الصعيد.

وقال الدكتور مجدي القاضي، إنه تم تجهيز الوحدة بأحدث الأجهزة المتقدمة في مجال علاج الآلام المزمنة وعلاج المرضى الذين يعانون من الآم العمود الفقري والاعصاب، وآلام المفاصل المزمنة، والأورام السرطانية وتسخير ما تملكه الكلية من كوادر طبية متميزة، في هذا المجال لخدمه المرضي وتخفيف آلامهم.

وقال الدكتور فوزي عباس، إن الوحدة تضم جهاز تردد حراري لعلاج الألم، وجهاز موجات فوق صوتية وجهاز أشعة محوري "CR” والتي بلغت تكلفتها أكثر من 9 ملايين جنيه، وذلك لإجراء كافة عمليات علاج الألم بإستخدام أحدث التقنيات العالمية، وذلك بدون أي فتح جراحي وخروج المريض في نفس اليوم.



أجهزة حديثة متطورة



أحد الأجهزة الموجودة بالمركز



رئيس الجامعة لحظة الإفتتاح



طاقم التمريض بالمركز