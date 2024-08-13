اليوم السابع
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اعترافات لصوص إطارات السيارات في الشروق: نفذنا 5 وقائع بأسلوب الفك

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:56 م
اعترافات لصوص إطارات السيارات في الشروق: نفذنا 5 وقائع بأسلوب الفك كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة إطارات السيارات في منطقة الشروق.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لأحدهما معلومات جنائية، قاما بسرقة 2 إطار سيارة خاصة بإحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الشروق، واعترفا بارتكاب 5 وقائع أخرى بأسلوب الفك، مستخدمين سيارة نقل في ارتكاب الواقعة ، وبيعها لدى عميلهما سيئ النية.

وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

 







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جرائم سرقة

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الشروق




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