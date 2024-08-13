إعلام القليوبية والتحالف الوطنى ينظمان ندوة عن ثقافة التطوع لدى المرأة

القليوبية إبراهيم سالم

نظم مجمع إعلام بنها، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، ندوة تثقيفية في إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.



وشارك في الندوة التي عقدت، اليوم، بمجلس مدينة طوخ، كلا من خليل عبد العظيم نائب رئيس مجلس مدينة طوخ، والمهندس عبد الحليم جودة نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالقليوبية، والمحاسب حافظ موسى نقيب التجاريين بالقليوبية، والدكتورة منى زهران عضو المجلس القومي للمرأة فرع القليوبية، والدكتور محمد عنتر إدارة أوقاف طوخ، ونوار عبد السلام نائب مدير عام هيئة تعليم الكبار بالقليوبية.

واستهل اللقاء بكلمة ريم حسين عبد الخالق، مدير مجمع إعلام بنها، بالترحيب بالحضور، مؤكدة على أن المرأة تمثل نصف المجتمع وهي قادرة على أن تزرع بداخل المجتمع حب الخير وحب الوطن ومد يد العون للمحتاجين.

وأضاف خليل عبد العظيم، أن العمل التطوعي يسهم في بناء المجتمع وتحسين جودة الحياة من خلال الجهود التطوعية يمكن توفير الدعم للفئات الضعيفة والمحتاجة وتعزيز التعليم والصحة، مؤكدا أن العمل التطوعي المؤسسي أكثر تقدما من العمل الفردي، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما قدمته من مقومات الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا.

وأعربت الدكتورة منى زهران، عن أهمية مشاركة المرأة في العمل التطوعى التى وصفته بأنه ثقافة العطاء وتقديم يد العون للآخرين بلا مقابل وبلا هدف ربحي سواء كانت مساعدة مادية مالية أو عينية أو معنوية كجهد أو وقت وكلنا كمصريين لدينا هذه الثقافة.

كما أكد المهندس عبد الحليم جودة، على أهمية دعم العمل التطوعي وتأثيره الإيجابي الذي يعود على الفرد والأسرة والمجتمع وأن الجهاز يلعب دورا قويا فى دعم المشروعات سواء كان دعم مالى أو غير مالى يتمثل فى فرص تدريبية وتقديم دراسات جدوى والمساعدة فى خدمات تسويقية.

وتحدث المحاسب حافظ موسى، عن العمل الأهلى وأنه يمثل الاقتصاد الاجتماعي بالدرجة الأولى وأن الدولة تحتاج إلى الاهتمام بالعمل الأهلى باعتباره أداة من أدوات التنمية واحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة ومؤشر من مؤشرات تقدم الدول، موضحا أن النقابات هى أحد مؤسسات المجتمع المدنى وأن العمل بها يقوم على أساس التطوع وتسعى لتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية وتوعوية للمشتركين بها.

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ دكتور محمد عنتر، على أن التطوع لعمل الخير بالوقت والمال والجهد من علامات الإيمان والفلاح وأن الهدف الرئيس منه هو ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى لما للعمل التطوعى من أهمية فى تعزيز روح التكافل والتعاون والتماسك بين أفراد المجتمع.

واختتم نوار عبد السلام، على أن هيئة محو الأمية وتعليم الكبار من أقدم الهيئات التى قامت على العمل التطوعى منذ نشأتها وأصبحت قادرة على حل مشكلة من أكبر المشكلات المجتمعية وهى مشكلة الأمية وهى نموذج وتجسيد حى لمفهوم المسؤولية المجتمعية ودورها فى النهوض بالمجتمع من خلال اكساب الأميين الكبار المهارات الحياتية اللازمة فى التعامل مع المتغيرات العصرية، وأعد ونظم وأدار اللقاء أميرة محروس أخصائي إعلام بمجمع إعلام بنها.