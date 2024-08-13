إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم أتوبيس وسيارة بالطريق الدائرى بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الطريق الدائرى بمدينة شبرا الخيمة، اتجاه السلام، حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل، والذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة جامبو وأتوبيس، ووجود مصابين، تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 8 أشخاص نتيجة تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بالطريق الدائرى وجرى نقلهم إلى المستشفى، ورفعت آثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.