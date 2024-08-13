إصابة 4 شباب فلسطينيين فى اقتحام الاحتلال لأحياء فى رام الله والبيرة

أحمد علوى

أصيب أربعة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، حيث داهمت شقتين سكنيتين لمعتقلين وشرعت بهدمهما.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الانباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة في مدينة رام الله وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور أيسر البرغوثي، وحي ام الشرايط في البيرة وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور خالد الخاروف، وشرعت بهدمهما.

كما أفادت وسائل إعلامية بأن قوات الاحتلال استهدفت مربعات ومباني سكنية في حي البراهمة وتل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 3 فلسطينيين بعد مداهمة منزل خلال اقتحامها مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.