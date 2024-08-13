إصابة 13 شخصا إثر تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية مصر الصحراوى

الإسماعيلية-صبرى غانم

أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية مصر الصحراوى وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 13 شخصا نتيجة تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية مصر الصحراوي .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 13 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين التخصصي لاسعافهم ورعايتهم طبيا. وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.