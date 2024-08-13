أوكرانيا تبحث تعزيز دفاعاتها الجوية مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكى

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بحث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الاثنين، مع عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام من الحزب الجمهوري، وريتشارد بلومنثال من الحزب الديمقراطي، احتياجات أوكرانيا لتعزيز الدفاعات الجوية.



وقال رئيس الحكومة الأوكرانية - في منشور عبر تطبيق "تيليجرام" - "أوضحت خلال اللقاء عن أن استمرار الدعم الأمريكي الحزبي مهم في المستقبل، وشكرتهما على التصويت في مجلس الشيوخ على المبادرات المهمة لأوكرانيا، وأعلنت عن احتياجاتنا لتعزيز الدفاعات الجوية".



وأضاف: أن "أولى طائرات (إف-16) المقاتلة موجودة بالفعل في أوكرانيا"، مؤكدا أن المساعدة الأمريكية في تدريب الطيارين الأوكرانيين ذات قيمة بالغة.

وفي سياق ذي صلة، بحث وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع نظيره الأوكراني رستم عمروف آخر التطورات وسبل زيادة الدعم العسكري لكييف لمواجهة روسيا.



وقال ليكورنو، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "أوكرانيا تواصل الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية".



وكان وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني أوليكساندر كاميشين ووزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو قد وقعا بيان نوايا في 7 يونيو الماضي للتعاون في صناعة الدفاع.