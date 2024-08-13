أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة نقل وملاكي بقنا

قنا صابر سعيد

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، اليوم الثلاثاء، في وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بملاكي على طريق قنا سوهاج الصحراوي.



تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير المرفق، يفيد ورود بلاغ بمصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين بعد وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بملاكي على طريق "قنا _ سوهاج" الصحراوي، بمنطقة الملفات بنطاق مركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع عوض رمضان أحمد، 50 عاما، دنيا أبوالحجاج، 2 عاما، عمر رمضان عوض، 9سنوات، وشقيقه يوسف رمضان عوض، 17 عاما، وإصابة ياسين رمضان، 11 عاما، أمنية رمضان 22 عاما.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.