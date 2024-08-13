أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا تسجل أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2023

بروكسل (أ ش أ)

سجلت أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2023 بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات عبر خطوط الأنابيب الروسية، ما أدى إلى زيادة الواردات البحرية وبالتالى زيادة الأسعار، وفق منصة "يوروستات" الأوروبية.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنحو 2.6% ليتم تداولها عند أعلى مستوى لها منذ أوائل ديسمبر الماضي؛ لتصل إلى 41.2 يورو لكل ميجاوات (حوالي 460 دولارا لكل ألف متر مكعب)، وقد تم تسجيل هذه الزيادة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتواصل إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب الروسي تدفقها عبر نقطة سوجا لشحن الغاز الواقعة على الحدود الروسية، رغم شن القوات الأوكرانية هجوما مفاجئا عبر الحدود الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تدفع أسعار الغاز المرتفعة خلال موسم التخزين إلى تحويل المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الولايات المتحدة، التي تعد المورد الرئيسي للوقود إلى أوروبا.