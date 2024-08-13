اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أبو الغيط ووزير الخارجية البحريني يناقشان مستجدات الأوضاع فى غزة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:50 م
أبو الغيط ووزير الخارجية البحريني يناقشان مستجدات الأوضاع فى غزة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني،خلال اتصال هاتفي، أجراه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية ومستجدات الأحداث في قطاع غزة، وأهمية وقف الحرب وحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وتخفيف حدة التوتر وخفض التصعيد في المنطقة حفاظا على الأمن والاستقرار الاقليمي.


وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه تم خلال الاتصال الهاتفي أيضا بحث الجهود الدبلوماسية المتواصلة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات بما يحقق الخير والنفع للشعوب العربية







أحمد أبو الغيط

البحرين

عبد اللطيف الزياني

جامعة الدول العربية




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