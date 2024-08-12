134 فريقا يمثلون 68 جامعة مصرية يشاركون بماراثون جامعة بنها للابتكارات

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع أعضاء لجنة تنظيم "ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024" تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن إقامة الماراثون يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية التي تولي الابتكارات أهمية كبيرة وتضعهما على رأس أولوياتها، لما لها من أهمية كبيرة على السـاحة العالمية، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي .

وأشار "الجيزاوي"، إلى أن الفائزين في الماراثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 240 ألف جنيه، مضيفا أن عدد الفرق المشاركة وصل حتى الآن إلي 134 فريقا يمثلون 68 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة وأهلية، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والمدارس التكنولوجية.

من جانبه أشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي للمجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها، إلي أن المحاور الرئيسية بالماراثون تتضمن، استخدام الذكاء الإصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، واستخدام الذكاء الصناعي في تحسين أداء الروبوتات الصناعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية.

كما تتضمن المحاور أيضا الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن ذكية ومستدامة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.