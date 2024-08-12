يربط القاهرة والقليوبية منذ 1983.. 10 معلومات عن عملية تطوير كوبرى الأميرية

القليوبية - إبراهيم سالم

يعتبر مشروع تطوير وإعادة تأهيل كوبري الأميرية، الذي يفصل بين محافظتي القاهرة "ميدان السواح"، ومحافظة القليوبية "المتجه إلى مسطرد" وأعلى ترعة الإسماعيلية، من المشروعات الهامة والتي تربط محافظتي القاهرة الكبري، كما أنه يخدم ألاف السيارات التي تعبر من الاتجاهين يوميا، ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المشروع والتي جاءت على النحو التالي:

- كوبري الأميرية يربط بين محافظتي القاهرة "ميدان السواح" ومحافظة القليوبية "المتجه إلى مسطرد" وأعلى ترعة الإسماعيلية.

- يبلغ طول كوبري الأميرية 650 متر وبعرض 36 مترا.

- يتكون كوبري الأميرية من 4 حارات مرورية بكل اتجاه .

- الكوبرى تم إنشاؤه عام 1983 م.

- كثافة المرور والحمولات الكبيرة تطلب ضرورة البدء بأعمال تطوير ورفع كفاءة وتدعيم الكوبري وذلك لمعظم العناصر الإنشائية للكوبري "أعمدة -كمرات - بلاطات - أرصفة – أسوار".

- تدهورت الحالة الفنية للكوبري نظرا لتعرضها للأحمال المرورية العالية والعوامل الجوية ولعوامل الزمن وتطلبت التدخل السريع.

- نظرا لسوء حالة الأسفلت القائم وفواصل الحركة للكوبري جاري حاليا كشط وإعادة رصف الكوبري بالكامل.

- جارى استبدال فواصل الحركة للكوبري .

- تمت مراعاة الأحمال المرورية المستحدثة وطبقا للكود المصري لتصميم الكباري.

- يتم العمل على تطوير الشكل الجمالي للكوبري.



أعمال التطوير بكوبري الأميرية



خلال سير العمل بالكوبري