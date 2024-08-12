اليوم السابع
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وزير دفاع إسرائيل: نحن سبب تأخير إبرام الصفقة والحديث عن انتصار مطلق محض هراء

الإثنين، 12 أغسطس 2024 05:46 م
وزير دفاع إسرائيل: نحن سبب تأخير إبرام الصفقة والحديث عن انتصار مطلق محض هراء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت
كتب محمد عبد المجيد

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن بلاده هي سبب تأخير إبرام الصفقة والحديث عن انتصار مطلق محض هراء، مؤكدا أن موقفه والأجهزة الأمنية الذهاب نحو تسوية تشمل صفقة لاستعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و897 مواطنا وإصابة 92 ألفا و152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.







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