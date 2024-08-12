اليوم السابع
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وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج يلتقي رئيس الصومال

الإثنين، 12 أغسطس 2024 01:28 ص
وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج يلتقي رئيس الصومال وزير الخارجية مع رئيس الصومال
كتب أحمد جمعة

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التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج مع رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية الحالية لحضور حفل تنصيب الرئيس الرواندي "بول كاجامي".

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن السيد وزير الخارجية حرص على نقل تحيات السيد رئيس الجمهورية لنظيره الصومالي، معرباً عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال فى كافة المجالات بما يعود بالنفع علي مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن وزير الخارجية شدد على دعم مصر لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه. ومن جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن تقديره للسيد الرئيس والدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم بلاده.







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