اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية: مركز مجدى يعقوب للقلب برواندا يقدم الرعاية الصحية مجانا

الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:00 م
وزير الخارجية: مركز مجدى يعقوب للقلب برواندا يقدم الرعاية الصحية مجانا بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية ، إن المنطقة اللوجستية المصرية في رواندا ستشهد معرضا دائما للمنتجات المصرية، موضحًا: "ستسهم المنطقة في المزيد من الرواج التجاري".

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد بشتو على قناة "القاهرة الإخبارية": "أحطت الرئيس علما بما أجريته من لقاءات الأعمال الروانديين وتعليمات الرئيس السيسي فيما يتعلق بتطوير التعاون مع رواندا في المجالات كافة".

وتابع وزير الخارجية المصرية: "أحطت الرئيس الرواندي علما بالزيارة الهامة التي قمت بها برفقة البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب لمركز مجدي يعقوب مصر رواندا للقلب والموجود هنا قرب العاصمة كيجالي".

وأوضح: "هذا المركز سيكون أيقونة لتقديم الرعاية الصحية لأبناء رواندا والدول المجاورة مجانا بدعم من مصر والحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري".

 







وزير الخارجية

الخارجية المصرى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة